Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Какое чудо. Спасибо что не дождались пранков над президентом. Аллилуя.Популярного блоге...
  • Алексей Шишкин
    какой то беспредел в школах, хулиганам можно все а пресекать их действия категорически нельзя, а родители к сожалению...Под Новосибирском...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Или хочет выступить как Зеленский перед Трампом?Макрон допустил в...

Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал

Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал

По задумке Амира Хамитова, для получения дисконта необходимо будет получить справку в медучреждении Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх