Депутат предложил давать людям с ожирением скидки в спортзал

По задумке Амира Хамитова, для получения дисконта необходимо будет получить справку в медучреждении Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил давать скидки для покупки абонемента в спортзал людям с ожирением.
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