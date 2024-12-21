Экс-игрок Радченко: футболисты Глушенков и Батраков могут играть в Европе

Среди молодых футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), наибольшие шансы переехать в европейские чемпионаты в следующем году имеют Максим Глушенков из "Зенита" и Алексей Батраков из "Локомотива".
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