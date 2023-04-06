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Спикер Палаты представителей Маккарти пообещал, что США продолжат поставлять вооружения Тайваню

Спикер Палаты представителей Маккарти пообещал, что США продолжат поставлять вооружения Тайваню

Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие Тайбэю. Соответствующее обещание, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», дал Кевин Маккарти, спикер нижней палаты американского Конгресса.

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