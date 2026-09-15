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Иркутск Сегодня

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Таиланд сокращает безвизовый срок: что нужно знать иркутянам перед поездкой

С 15 сентября 2026 года туристы из России смогут находиться в Таиланде без визы не 60, а 30 дней. Рассказываем, как это отразится на коротких поездках и длительных зимовках, и куда обращаться за продлением.

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