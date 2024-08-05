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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоффенхайм – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубные товарищеские матчи 10 августа

В субботу, 10 августа, сыграют Хоффенхайм и Фулхэм в рамках Клубных Товарищеских Матчей. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро-Арена».

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