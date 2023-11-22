УЗБЕКИСТАН БЬЁТ ТРЕВОГУ. РАСПЛАТИТСЯ РОССИЯ?

Денис Зарюгин

Пусть Узбекистан применяет политику по ограничению рождаемости как в свое время применяли в Китае и проблемы не будет, а если не хотят, то это их проблемы, нас они касаться не должны, нам не надо никаких мигрантов из Узбекистана, пусть едут в Казахстан, у них как раз общая граница, а с Россией общей границы нет.