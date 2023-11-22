Власти Узбекистана бьют тревогу: в стране резко увеличилась рождаемость. За последние 30 лет число узбеков выросло на 15 млн.
УЗБЕКИСТАН БЬЁТ ТРЕВОГУ. РАСПЛАТИТСЯ РОССИЯ?
Комментарии
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Егор П
пусть свою экономику поднимают.
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16 час.
Денис Зарюгин
Пусть Узбекистан применяет политику по ограничению рождаемости как в свое время применяли в Китае и проблемы не будет, а если не хотят, то это их проблемы, нас они касаться не должны, нам не надо никаких мигрантов из Узбекистана, пусть едут в Казахстан, у них как раз общая граница, а с Россией общей границы нет.
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
не надо эту тварь в Россию возвращать, гораздор лучше собрать 1000 семей его сокишлачников и выслать на родину, объяснив причину. Они с этим гадом сами разберуться и в России количество мигрантов уменьшится!
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10 час.
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