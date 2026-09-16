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Татар-информ

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В Казани ограничат движение у Центра семьи «Казан» из-за фестивалей

В Казани ограничат движение у Центра семьи «Казан» из-за фестивалей

С 00:00 18 сентября до 23:59 20 сентября в Казани введут ограничения движения и стоянки из-за фестивалей «Время молодых» и «Всей семьей на выборы».

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