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Регионы России

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Игорь Бутман предложил провести международный молодёжный джазовый фестиваль

Игорь Бутман предложил провести международный молодёжный джазовый фестиваль

Народный артист России Игорь Бутман выступил с инициативой организовать международный молодёжный джазовый фестиваль, на котором смогут выступить музыканты из разных стран мира и известные мастера джаза.

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