В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в похищении человека

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции совместно с коллегами из Управления уголовного розыска регионального УМВД и СУ СК России по Ульяновской области при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии региона были задержаны двое жителей города Ульяновска, обвиняемых в похищении человека.