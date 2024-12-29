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Труборез для медных труб — разновидности и принцип работы

Труборез для медных труб — разновидности и принцип работы

Труборез медных труб одно из самых незаменимых приспособлений для мастера сантехника. С его помощью можно проводить быструю и лёгкую обработку труб, особенно он актуален при работе с холодильной техникой и установке бытовых кондиционеров.

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