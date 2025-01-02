Британские лейбористы потеряли часть поддержки из-за социальной политики

20 членов совета местного самоуправления района Брокстоу, графство Ноттингемшир, Великобритания, покинули свои посты в знак протеста против руководства лидера лейбористской партии и премьер-министра Кира Стармера, 2 января передает телеканал GB News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии