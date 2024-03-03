Автором инициативы выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв (председатель партии "Родина", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Союза добровольцев Донбасса): "Лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными, и приходилось даже разбираться с их диверсионно-разведывательной группой.
В Госдуме предложили признать ФРГ государством-террористом, «со всеми вытекающими последствиями»
Комментарии
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Бобкина Татьяна
А про французов забыли? Напоминаем1812 год! Не забывайте!
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14 час.
В
Владимир
Нужно признать незаконными действия - присоединение ГДР к ФРГ. Присоединение явно прошло с нарушениями.... Референдум не был проведён, просто снесли стену, а все ли немцы ГДР хотели этого присоединения? А у них это спросили?
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11 час.
Galina Antonevich
Необходимо освежить в памяти европейских политиков Договор 1990 г. "2 плюс 4" о целостности Германии между СССР, ФРГ. США, Франции и Великобритании.
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5 час.
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