США пообещали поставить Тайваню новейшее оружие «в отличие от Украины»

США намерены поставить Тайваню новейшие системы вооружений, а не старое, как Украине. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.