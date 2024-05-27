США пообещали поставить Тайваню новейшее оружие «в отличие от Украины»

США намерены поставить Тайваню новейшие системы вооружений, а не старое, как Украине. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.
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