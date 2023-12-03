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Военные расходы ЕС vs России: что будет, если ЕС расширится на восток?

Военные расходы Европейского союза значительно превышают российские в 3-5 раз. Однако, возник вопрос - стоит ли Европейскому союзу расширять восточные границы до России и принимать в свой состав новые страны, включая Украину и Молдавию? Статья главного международного обозревателя французского СМИ под названием Ouest-France задает вопрос о намерениях госпожи фон дер Ляйен относительно расширения восточных границ Европейского союза.

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