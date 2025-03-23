Путин и Трамп провели рекордный двухчасовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили важные вопросы во время одного из самых продолжительных телефонных разговоров между двумя странами, который длился около двух часов.
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