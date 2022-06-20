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Экс-мэра Киева Черновецкого заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Экс-мэра Киева Черновецкого заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины после призывов признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), сообщает РБК, ссылаясь на офис генерального прокурора Украины.

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