Экс-мэра Киева Черновецкого заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины после призывов признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), сообщает РБК, ссылаясь на офис генерального прокурора Украины.