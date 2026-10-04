Мистический фанфик: Кот Бегемот в современной Москве

Кот, который вышел из метро В Москве всегда было место для чуда. Просто большинство москвичей предпочитало называть его иначе: случайностью, сбоем, рекламной акцией, усталостью, плохим освещением или последствиями недосыпа.
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