Синоптик Леус: 7 октября Петербург ждут +15 и ветер до 10 м/с

В Петербурге 7 октября воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается, однако западный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с.
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