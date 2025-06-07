Влад Филат обвинил власти в непрозрачности и манипуляциях по делу Energocom: «Граждане — не трубы»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат выступил с жёсткой критикой в адрес правительства в связи с предоставлением государственной гарантии на заём в размере 400 миллионов евро, предназначенный для компании Energocom.
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