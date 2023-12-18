Водителей будут штрафовать за мойку автомобиля во дворе

В следующем году в России автолюбителей ждут значительные изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые повлекут за собой не только новые штрафы, но и увеличение размеров уже существующих наказаний.
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