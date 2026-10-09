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Мировое обозрение

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«Орехов горит — скоро будет наш»: Как разведка ВС РФ сломала планы ВСУ в Запорожской области

«Орехов горит — скоро будет наш»: Как разведка ВС РФ сломала планы ВСУ в Запорожской области

Главное в тезисах: Дальняя разведка: операторы БПЛА 42-й дивизии ВС РФ ещё в апреле 2025 года вышли на Орехов, что тогда казалось недостижимой дистанцией.

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