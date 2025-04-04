Кино: 9 новых фильмов-триллеров, которые выходят на экраны в этом году

Триллер всегда был особым жанром, держащим зрителя в постоянном напряжении. В 2025 году режиссёры продолжают экспериментировать с формой, стилем и подачей картин; они создают истории, способные вызывать всплеск адреналина и одновременно заставлять зрителей задуматься.