Финляндия обрубит России часть зарубежного интернет-трафика. С 2027 года страна перестанет обслуживать опоры ЛЭП, используемые операторами связи, пишет «Коммерсантъ».
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Финляндия обрубит России часть зарубежного интернет-трафика. С 2027 года страна перестанет обслуживать опоры ЛЭП, используемые операторами связи, пишет «Коммерсантъ».
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