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Арахамия: в кабинете министров Украины будет большая перезагрузка

Арахамия: в кабинете министров Украины будет большая перезагрузка

На текущей неделе в правительстве Украины ожидаются масштабные перестановки. На это указал в Telegram-канале глава фракции президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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