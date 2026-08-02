Шотландский активист и экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей озвучил мнение, что концентрация богатства у узкого круга лиц и социальное неравенство стали причиной кризиса в Европе, отметив сознательное перенаправление недовольства на иностранцев.
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