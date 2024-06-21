Вьетнамский узел или ... русские с русскими всегда договорятся

Юрий Ильинов

22 июня – День памяти и скорби В Великой Отечественной войне погибли миллионы военнослужащих и мирных жителей Советского Союза. Они пожертвовали своими жизнями ради победы, ради того, чтобы их потомки жили в мире и процветании. Поэтому сегодня, в 83-ю годовщину страшной и разрушительной войны, мы, внуки и правнуки тех, кто приближал нашу победу, отмечаем День памяти и скорби. В этот день по всей стране приспустят государственные флаги, а ровно в 12.15 будет объявлена минута молчания. Нацистская Германия без объявления войны ранним воскресным утром 22 июня 1941 года совершила нападение на СССР. В этот день ровно в три часа утра первые немецкие бомбы упали на спящий Севастополь, а затем ударам подверглись и другие города нашей страны. Одновременно гитлеровские войска внезапно перешли советскую границу. В первый же день войны к нацистской Германии присоединились ее первые союзники – Италия и Румыния. Спустя несколько дней в гитлеровскую коалицию вступили и другие участники. Возможно, начавшаяся Великая Отечественная война стала самым крупным, жестоким и кровопролитным вооруженным конфликтом в истории человечества. Она затронула каждую советскую семью, ломая судьбы и принося страдания. И хотя СССР потерял в той войне около 27 миллионов жизней своих граждан, в итоге ему удалось одержать победу, уничтожить фашизм и дать надежду на лучшее будущее всему миру. И мы просто обязаны помнить о той войне, не допускать ее повторения и чтить подвиг павших. Поэтому сегодня в каждой российской семье вспоминают тех, кто 22 июня 1941 года принял на себя первый удар злобного и жестокого врага. Он стремился не просто нас победить, а планировал стереть нашу страну и ее жителей с лица земли, превратив немногих выживших в своих рабов. И хотя те, кто сражался и погиб в первые дни войны, не дожили до Великой Победы, они верили, что она рано или поздно наступит.