Это неприемлемо: Боррель возмутился требованиями России о нерасширении НАТО

Глава европейской дипломатии указал Москве, что свои условия в письменной форме выдвигают «только победители»Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что требование России прекратить расширение НАТО и ЕС совершенно неприемлемо.
Глава европейской дипломатии указал Москве, что свои условия в письменной форме выдвигают «только победители»Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что требование России прекратить расширение НАТО и ЕС совершенно неприемлемо.
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