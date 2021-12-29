Daily Storm

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Это неприемлемо: Боррель возмутился требованиями России о нерасширении НАТО

Это неприемлемо: Боррель возмутился требованиями России о нерасширении НАТО

Глава европейской дипломатии указал Москве, что свои условия в письменной форме выдвигают «только победители»Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что требование России прекратить расширение НАТО и ЕС совершенно неприемлемо.

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