НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Хавбек «Шэньхуа» Тейшейра: «Благодарен Слуцкому, он мне очень помог, я улучшил навыки. На команду повлияли травмы, понимаю решение тренера. Спасибо, Леонид!»

Полузащитник « Шанхай Шэньхуа » Жоау Тейшейра поделился эмоциями на фоне ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии