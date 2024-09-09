В Ростовской области продолжаются проверки миграционного режима

По инициативе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности, Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону, представителями военного комиссариата, при силовой поддержке Роствардии во взаимодействии с Управлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних и с привлечением Участковых уполномоченных полиции территориальных органов внутренних дел были проведены проверочные мероприятия на объекте по строительству жилого комплекса, расположенного в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону.