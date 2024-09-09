Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Это называется - исполнять номер.В Ростовской обла...
  • Tania Еременко
    Всего-то? Всех гнать в три шеи из России!В Ростовской обла...
  • Галина Друзина
    Побольше таких занятий, надо проводить игры, как у нас в детстве, Орлёнок, Зарница.... У нынешного поколения с патрио...Герой Советского ...

В Ростовской области продолжаются проверки миграционного режима

По инициативе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности, Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону, представителями военного комиссариата, при силовой поддержке Роствардии во взаимодействии с Управлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних и с привлечением Участковых уполномоченных полиции территориальных органов внутренних дел были проведены проверочные мероприятия на объекте по строительству жилого комплекса, расположенного в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Всего-то? Всех гнать в три шеи из России!
Ответить
21 час.
В
Виктор
Это называется - исполнять номер.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх