ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ФедералПресс. В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, погода на юге Дальнего Востока будет переменчивой, однако сильного ухудшения в Приморском крае синоптики не прогнозируют.
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