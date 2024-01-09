Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Белый дом: госпитализация Остина не создала угрозу интересам безопасности США

Белый дом: госпитализация Остина не создала угрозу интересам безопасности США

Состояние здоровья министра обороны США Ллойда Остина не угрожало интересам США в сфере безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Комментарии
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ог
олег годисов
Ну и хреновые американские врачи в Белом доме. Простейшую и отработанную операцию грамотно и квалифицированно сделать не могут!!!
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21 час.

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