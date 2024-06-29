Об отчаянной попытке Риши Сунака превозмочь военную атрофию Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что, если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, пишет The Guardian.
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