Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Жизнь научила! Режу колготки на небольшие кусочки, готовлю обувь к сырой погоде, а батареи к отопительному сезону

Жизнь научила! Режу колготки на небольшие кусочки, готовлю обувь к сырой погоде, а батареи к отопительному сезону

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