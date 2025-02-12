В Южной Корее учительница во время продленки зарезала первоклассницу

Южная Корея потрясена убийством в школе в городе Тэджон. Там учительница убила первоклассницу. Как сообщает полиция, преступление было совершено во второй половине понедельника, когда дети находились на продленке.
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