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В Южной Корее учительница во время продленки зарезала первоклассницу

В Южной Корее учительница во время продленки зарезала первоклассницу

Южная Корея потрясена убийством в школе в городе Тэджон. Там учительница убила первоклассницу. Как сообщает полиция, преступление было совершено во второй половине понедельника, когда дети находились на продленке.

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