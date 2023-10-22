Интересная жизнь с Vera Star Интернет пространство продолжают сотрясать скандальные новости связанные с Максимом Галкиным* и его звездной супругой Аллой Борисовной Пугачевой.
Планирующие вернуться в Россию Галкин* и Пугачева, могут оказаться агентами западных спецслужб.
Комментарии
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Нина Грекова
А зачем Галкин с Пугачёвой возвращаются в Россию? В "их содержании" ни Россия, ни россияне - не нуждаются. Поэтому - пусть остаются там, куда уехали.
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1 час.
Тамара Елисеева
Говно не тонет. Так же Пугачиха и муж ( звёздный мальчик)
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20 мин.
Борис Леонтьев
Зорге между прочим был в Японии просто журналистом. И Абель не в ядерном институте числился. Все дело в доступе к информированным людям. Вон Пугачёва с Песковым ручкуется, а значит и в курсе того, что в АП делается. А у Алкина есть доступ и к телам наших олигархов, политиков и чиновников самого высокого ранга. А вот они-то знают много и о всём. И болтают об этом в своих тусовках, куда Алкин вхож.
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7 мин.
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