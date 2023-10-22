Планирующие вернуться в Россию Галкин* и Пугачева, могут оказаться агентами западных спецслужб.

Борис Леонтьев

Зорге между прочим был в Японии просто журналистом. И Абель не в ядерном институте числился. Все дело в доступе к информированным людям. Вон Пугачёва с Песковым ручкуется, а значит и в курсе того, что в АП делается. А у Алкина есть доступ и к телам наших олигархов, политиков и чиновников самого высокого ранга. А вот они-то знают много и о всём. И болтают об этом в своих тусовках, куда Алкин вхож.