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Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России

Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России

Одним из первых слова Владимира Путина прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский. Вопрос нашего корреспондента «Известий» Антона Золотницкого настиг его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
А что еще мог ответить этот дефективный пшек?
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15 час.
Дмитрий Гурин
Поляки... уже не славяне но еще не гейропейцы...  То то по старым приданиям именно на территории нынешней Польши был заключен первый бумажный договор с дьяволом сумасшедшем художником. Да и резиденция Зели чего стоит? Когда бывал в Киеве обалдевал от этого &quot;Дома с химерами&quot; как и от &quot;Дома с котами&quot; и ВДНХа.... .
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13 час.

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