Одним из первых слова Владимира Путина прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский. Вопрос нашего корреспондента «Известий» Антона Золотницкого настиг его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН.
Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России
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MS
Mikhail Stepanov
А что еще мог ответить этот дефективный пшек?
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15 час.
Дмитрий Гурин
Поляки... уже не славяне но еще не гейропейцы... То то по старым приданиям именно на территории нынешней Польши был заключен первый бумажный договор с дьяволом сумасшедшем художником. Да и резиденция Зели чего стоит? Когда бывал в Киеве обалдевал от этого "Дома с химерами" как и от "Дома с котами" и ВДНХа.... .
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13 час.
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