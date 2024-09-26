Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России

Дмитрий Гурин

Поляки... уже не славяне но еще не гейропейцы... То то по старым приданиям именно на территории нынешней Польши был заключен первый бумажный договор с дьяволом сумасшедшем художником. Да и резиденция Зели чего стоит? Когда бывал в Киеве обалдевал от этого "Дома с химерами" как и от "Дома с котами" и ВДНХа.... .