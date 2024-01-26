Макдэвид набрал очки в 17 домашних играх подряд и делит с Панариным 6-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:0). Макдэвид, таким образом, набрал очки в 17+ домашних матчах подряд во второй раз в карьере – в сезоне-2022/23 были очки в 21 игре.