Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Алаудинов рассказал о состоянии участвовавших в операции «Поток» бойцов «Ахмата»

КУРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.

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