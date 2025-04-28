Алаудинов рассказал о состоянии участвовавших в операции «Поток» бойцов «Ахмата»

КУРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.