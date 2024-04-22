Разработчики привлекли актеров театра к работе над новой игрой «Война миров: Сибирь»

«Война миров: Сибирь» — новый крупный проект российского разработчика видеоигр 1C Game Studios, известного в первую очередь благодаря военному авиасимулятору «Ил-2 Штурмовик» и бесплатному многопользовательскому онлайн-шутеру «Калибр».
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