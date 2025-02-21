Почта Банк: почти треть россиян планируют потратить на Масленицу до 1 тыс. руб

Почти треть - 32% - россиян готовы потратить на блины в масленичную неделю до 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Почта Банком в преддверии Масленицы, которые поступили в редакцию "Газеты.
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