Риттер: ВС РФ практически уничтожили оборонно-промышленный комплекс Украины

Российские удары практически уничтожили оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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