Бойцы ВС России с помощью БПЛА поразили роботизированные платформы ВСУ

В Минобороны России заявили, что бойцы разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью БПЛА уничтожили роботизированные платформы украинских оккупантов.
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