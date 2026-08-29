Путин и Лукашенко провели встречу в резиденции в Ново-Огарево

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции Ново-Огарево. После встречи в Кремле сообщили о запланированном неформальном общении лидеров.
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