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Царьград

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Сергей Целиков: Kia и Hyundai вернутся в Россию при снятии санкций

Сергей Целиков: Kia и Hyundai вернутся в Россию при снятии санкций

Глава «Автостат» Сергей Целиков заявил, что Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский рынок после приостановки боевых действий на Украине и снятия санкций.

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