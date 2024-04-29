Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владислав Владислав
    И хорошо, что пускаем таджиков.МИД Таджикистана ...
  • Анатолий Анатольев
    ЗАКРЫВАТЬ границу ЗЛУ!!!! Пусть у себя гадятМИД Таджикистана ...
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    Не надо никого на их место. Дайте русским работу, пока страна не живёт как Эмираты. Платить раза в 3 больше, чем мигр...МИД Таджикистана ...

Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала допрос граждан Молдовы, которых остановили на литовской границе во время поездки на автобусе по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь.

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