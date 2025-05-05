В Болгарии на радио новости в виртуальной студии уже читает аватар

Болгарское национальное радио (БНР) успешно внедряет искусственный интеллект в свои передачи. С конца апреля новости на сайте общественного радио озвучивает обученный болгарскому языку аватар в виртуальной студии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии