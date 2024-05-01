Дмитрий Грунюшкин: Наше время можно смело называть временем дрейфующих смыслов

Валерий Протасов Вот именно! Все хотят высказаться. От этого и шум стоит по всей Земле. В молчании часто больше смысла, чем в болтовне.

Вик Норд Да?А если вспомнить "свободолюбивое" либеральное дворянство России вставшее на защиту "повстанцев"(помните как Окуджава называл чеченских бандитов?) Варшавы,коих усмирял Суворов? Или чуть раньше,ждавших культурную Европу в Россию,в лице Наполеона?Или известнейший случай с поздравительной телеграммой японскому Микадо от РУССКИХ студентов,с победой в войне? Это в России было всегда,даже при Иване-Грозном,когда в ответ на призыв к реформам,бояре поубегали по заграницам(в Литве того времени) и своим вотчинам,это ведь после ЭТОГО появилась "Опричнина",так что... .