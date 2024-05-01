Контркультура и дрейф смысловНаше время можно смело называть временем дрейфующих смыслов. Все чаще некоторые понятия приобретают значение, которого не имели в момент своего появления.
Дмитрий Грунюшкин: Наше время можно смело называть временем дрейфующих смыслов
Комментарии
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Валерий Протасов
Вот именно! Все хотят высказаться. От этого и шум стоит по всей Земле. В молчании часто больше смысла, чем в болтовне.
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3 час.
Вик Норд
Да?А если вспомнить "свободолюбивое" либеральное дворянство России вставшее на защиту "повстанцев"(помните как Окуджава называл чеченских бандитов?) Варшавы,коих усмирял Суворов? Или чуть раньше,ждавших культурную Европу в Россию,в лице Наполеона?Или известнейший случай с поздравительной телеграммой японскому Микадо от РУССКИХ студентов,с победой в войне? Это в России было всегда,даже при Иване-Грозном,когда в ответ на призыв к реформам,бояре поубегали по заграницам(в Литве того времени) и своим вотчинам,это ведь после ЭТОГО появилась "Опричнина",так что... .
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3 час.
vagas Karlito
Попытка объять необъятное зачетная!) Только по сути она ни о чем!) Слишком велика, а без конкретики просто возня! Конкретику создают идеи!) Приверженцы идеи претворяют конкретику в жизнь она видоизменяет смыслы!)
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2 час.
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