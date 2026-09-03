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Газета.ру

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ИКАО предупредила о росте рисков для гражданской авиации в зонах конфликтов

ИКАО предупредила о росте рисков для гражданской авиации в зонах конфликтов

 © Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предупредила о росте риска поражения гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и призвала государства усилить меры их защиты.

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