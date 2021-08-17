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“Корона” в цифрах: эпидситуация в Атырауской области за последние сутки

“Корона” в цифрах: эпидситуация в Атырауской области за последние сутки

Эпидситуация в Атырауской области на 17 августа в цифрах: +562 человека заразились Covid-19 за сутки; 1818 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 93 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 12 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19; 8 063 пациента с Covid-19 получают лечение на дому; 111 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 166 269 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привит 120 651 человек.

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