“Корона” в цифрах: эпидситуация в Атырауской области за последние сутки

Эпидситуация в Атырауской области на 17 августа в цифрах: +562 человека заразились Covid-19 за сутки; 1818 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 93 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 12 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19; 8 063 пациента с Covid-19 получают лечение на дому; 111 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 166 269 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привит 120 651 человек.