Онищенко напомнил о мерах для снижения риска гриппа в школах

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности вакцинации, ношения масок и соблюдения дезинфекционного режима в школах для борьбы с гриппом.
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